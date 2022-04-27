Финансовые рецепты Запада перестали работать, заявили в МИД РФ
Замглавы МИД России Панкин: финансовые рецепты Запада перестали работать
Причиной сбоев международного развития экономики является несправедливость действующего порядка. Эти финансовые рецепты Запада больше не срабатывают, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
«Причина сегодняшних сбоев в экономическом развитии — несправедливость существующего международного экономического порядка, которая цементируется нежеланием развитых стран пересматривать нынешнюю финансовую архитектуру, ущемляющую права и законные интересы развивающегося мира», — сказал Панкин.
Он добавил, что страны не могут подняться на новую ступень развития из-за отведенных им мест в глобальных производственно-сбытовых цепочках. Благополучие целых регионов оказывается зависимым от темпов роста развитых экономик в связи с ориентированными на экспорт экономическими моделями.
«Финансовые рецепты, которые из года в год предлагаются лидерами развитого мира, перестали срабатывать», — процитировал замминистра ТАСС.
По словам Панкина, действия по мобилизации внутренних ресурсов обесцениваются из-за отсутствия решительных шагов по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и незаконными финансовыми потоками.