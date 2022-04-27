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    27 апреля 2022, 02:38

    Финансовые рецепты Запада перестали работать, заявили в МИД РФ

    Замглавы МИД России Панкин: финансовые рецепты Запада перестали работать

    Дарья Бунякова

    Причиной сбоев международного развития экономики является несправедливость действующего порядка. Эти финансовые рецепты Запада больше не срабатывают, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

    «Причина сегодняшних сбоев в экономическом развитии — несправедливость существующего международного экономического порядка, которая цементируется нежеланием развитых стран пересматривать нынешнюю финансовую архитектуру, ущемляющую права и законные интересы развивающегося мира», — сказал Панкин.

    Он добавил, что страны не могут подняться на новую ступень развития из-за отведенных им мест в глобальных производственно-сбытовых цепочках. Благополучие целых регионов оказывается зависимым от темпов роста развитых экономик в связи с ориентированными на экспорт экономическими моделями.

    «Финансовые рецепты, которые из года в год предлагаются лидерами развитого мира, перестали срабатывать», — процитировал замминистра ТАСС.

    По словам Панкина, действия по мобилизации внутренних ресурсов обесцениваются из-за отсутствия решительных шагов по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и незаконными финансовыми потоками.