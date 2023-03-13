Мир 13 марта 2023, 16:28 Финансовые регуляторы США ужесточат нормы для банков после банкротства SVB Президент США Байден гарантировал безопасность банковской системы после банкротства SVB Википедия

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Вкладчики американских банков могут быть уверены в безопасности системы и возможности получить свои депозиты. Об этом в ходе обращения к нации после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) и и Signature Bank выступил президент США Джо Байден.

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Он подчеркнул, что руководителей обанкротившихся финансовых организаций уволят и потерь от их действий налогоплательщики не понесут.

«Благодаря быстрым действиям, предпринятым моей администрацией за последние два дня, американцы могут быть уверены в том, что банковская система находится в безопасности. Ваши вклады будут на месте, когда они вам понадобятся», — заявил Байден.

Президент США добавил, что кроме увольнения руководителей обанкротившихся банков к ответственности привлекут тех, чьи действия привели к потере средств вкладчиков.

Руководство Silicon Valley Bank объявило о банкротстве в минувшие выходные. Причиной такого решения связывают с размещением средств вкладчиков в ценные бумаги с длительным сроком погашения, среди которых оказались казначейские облигации США. После того, как Федеральная резервная система повысила базовую ставку эти бумаги резко потеряли в цене.

Руководство финансового учреждения объявило о дополнительной эмиссии для покрытия убытков, что привелок к массовому оттоку депозитов. Акции банка на этом фоне потеряли до 60% стоимости. В результате регуляторы передали управление обанкротившейся организации во внешнее управление.

Клиенты SVB, которые не успели получить свои средства, могут рассчитывать на выплаты в 250 тысяч долларов - это предел страхового покрытия. На остальные суммы выдадут специальные сертификаты, но когда именно владельцы смогут получить компенсацию неизвестно. Держатели акций и облигаций вложенных в SVB средств лишатся.