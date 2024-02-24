Мир 24 февраля 2024, 04:58 Финансовую помощь США для Украины отмывали по всему миру Конгрессмен Гаетц: помощь Украине растеклась по мировым столицам отмывания денег Pixabay

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Американские средства на поддержку Украины растекаются по мировым столицам отмывания денег. Об этом на конференции в штате Флорида заявил член палаты представителей конгресса США Мэтт Гаетц, его слова привело РИА «Новости».

«Мы отстранили [экс-спикера палаты представителей] Кевина Маккарти, который авторизовал 115 миллиардов долларов на Украину. Которые, как мы сейчас видим, растекаются по мировым столицам отмывания денег», — заявил конгрессмен.

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Гаетц подчеркнул, что пока большее финансирование для Украины заблокировано. Конгрессмен считает, что Америке не стоит помогать иностранным государствам без сокращения собственного «раздутого» федерального бюджета.

Гаетц также предложил выйти из ООН и прекратить ее финансировать. Также по мнению конгрессмена, нужно выдворить из США штаб-квартиру организации.