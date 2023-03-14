Мир 14 марта 2023, 04:03 Финансовой системе США предрекли неизбежный крах Политолог Вароли предрек крах финансовой системе США, назвав доллар «куском бумаги» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Существующую сейчас в США финансовую систему ждет неизбежный крах. Таким прогнозом поделился американский политолог Джон Вароли в разговоре с газетой «Известия».

«Мы постоянно печатаем деньги, однажды это закончится, мы переживем этот кризис, но это лишь отсрочит то, что однажды эта система не сможет выжить», — пояснил он.

Реклама

Вароли напомнил, что администрация президента США Джо Байдена пытается сделать все возможное для предотвращения паники. А также старается убедить американцев в том, что «кусок бумаги, называемый долларом, чего-то стоит».

Реклама

По словам политолога, потенциальный кризис грозит масштабными проблемами прежде всего для стран Запада, а также Североатлантического альянса. Между тем Россию, Китай и Средний Восток серьезные последствия не коснутся.

«Их экономики независимы от нашей и у них нет долгов, у нас же их огромное количество», — резюмировал Вароли.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что администрация президента США Джо Байдена попытается стабилизировать обстановку после закрытия банков Silicon Valley Bank и Signature Bank выпуском валюты, что спровоцирует еще больше проблем в глобальной экономике страны.