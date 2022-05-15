Американский комик пошутил над финансовой помощью Украине

Заблокированный в конгрессе США законопроект о финансовой помощи Украине на 40 миллиардов долларов высмеял комик и телеведущий Билл Мар в своей программе «Реальное время» на телеканале HBO. Видео с переводом в своем Telegram-канале опубликовал актер Андрей Бочаров.

В своем выступлении Мар заявил, что один миллиард из предлагаемой Украине помощи потратят на переводчиков, которые займутся обслуживанием беженцев. Он предложил американцам, чьи дети учатся в плохих школах, отправить их в Молдавию. Дождаться прихода русских войск, а потом привезти их обратно. После этого в США им предоставят все лучшее.

Законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов не прошел слушание в сенате США. Против его принятия выступил республиканец Рэнд Пол, который заявил, что не готов жертвовать экономикой США ради чужой страны.

Он добавил, что в законопроекте также нужно прописать назначение аудитора, который проследит за тем, как украинские власти потратят эти деньги.