Эксклюзив 19 января 2024, 03:01 «Финансовая „прачечная“». Денонсацию Эстонией договора о юридической помощи с Россией сочли несуразной Юрист Хаминский назвал несуразной причину расторжения Эстонией договора с РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эстонское правительство утвердило законопроект о денонсации договора с Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В пояснительной записке отметили, что причина — недоверие к российской правовой системе. Решение властей Эстонии и в целом сложившуюся ситуацию в беседе с «360» прокомментировал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Эстония, впрочем, как и Латвия, и Литва, многие годы являлась финансовой „прачечной“, через которую криминальные элементы из России выводили в оффшорные зоны денежные средства, уходя, тем самым, от налогов», — отметил юрист.

Реклама

По его словам, в этих схемах участвовали не только эстонские банки, но и «дочки» европейских кредитных организаций, таких как Hansa Bank и Swedbank. При этом российский НДС «отмывали», используя местные финансовые компании.

В числе последних — AS Parsum Partners, возглавляемая Вячеславом Мангусом и Александром Трифоновым. Последние смоли избежать ответственности за незаконный вывод средств российских компаний благодаря поддержке со стороны эстонских властей.

Это подтверждает, что в российско-эстонских отношениях уже тогда имелись навязанные Таллином двойные стандарты, но правоохранители даже в таких условиях старались делать свою работу честно и беспристрастно.

«Десятилетиями страны прекрасно выдавали друг другу убийц, наркоторговцев и мошенников, но при этом покрывали „финансистов“, помогающих обворовывать российский бюджет. И после этого Эстония смеет предъявлять претензии российской правоохранительной системе», — подчеркнул юрист.

На этом фоне озвученная эстонской стороной причина денонсации договора о правовой помощи кажется несуразной, резюмировал Хаминский.