Финансисты нашли «пузырь» в экономике США

Американские финансисты заметили, что в экономике США образовался «пузырь». Теперь инвесторам советуют пересмотреть портфели и более внимательно делать свои вложения.

Несмотря на распространение коронавируса, специалисты следили за аномальным ростом американского фондового рынка. Но сейчас появились риски не только для инвесторов, но и для американской экономики, сообщило CNBC. Финансисты называют необоснованным и необъяснимым сложившееся на рынке «ралли». Этот термин используют, когда происходит продолжительный рост котировок.

«Очень трудно понять, что является фундаментальным обоснованием для этого ралли, которое мы видели, и оценки рынков в настоящее время», — заявил глава Concentrated Leader Fund Дэвид Сокульски.

Эксперты говорят, что в США появился риск возникновения «пузырей», когда переоцененные активы резко падают в цене. Аналитик инвесткомпании Fiig Джонатан Шеридан предупредил инвесторов, что стоит пересмотреть свои портфели и делать вложения осторожнее.

По словам Сокульски, сложившаяся ситуация вызывает тревогу, так как игнорируются и нарушаются законы экономики. Подобный «пузырь» наблюдался на рынке «доткомов» в 2000 году. Тогда котировки резко пошли вниз, а их держатели понесли большие убытки.