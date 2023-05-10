Мир 10 мая 2023, 08:40 Финансист увидел причину упадка Лондона в «узком британском образе жизни» Финансист Дю Плесси счел причиной упадка Лондона «узкий британский образ жизни» Pxhere

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Руководитель британского Совета по финансовой отчетности Жан Дю Плесси заявил в интервью агентству Bloomberg, что Лондон как финансовая столица мира оказался в упадке. Причина этому — «узкий британский образ жизни».

«Понятно, что за последние пять, десять, 15 лет мы находимся в упадке как финансовая столица почти по всем показателям. Конечно, относительно США», — сказал Дю Плесси.

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По его словам, столица Великобритании ведет «своеобразный, довольно узкий британский образ жизни», отметил он. Финансист напомнил о возражениях относительно акций двойного класса. Хотя контролируемые «ответственными серьезными семьями или небольшими группами акционеров» компании остаются очень успешными. По его словам публикации соотношения между заработком гендиректора и самого низкооплачиваемого сотрудника — это «еще один политический инструмент, чтобы попытаться поставить компании в неловкое положение».

Ранее результаты проведенного City of London Corporation исследования показали, что Лондонский Сити потерял единоличный статус главного финансового центра мира. Теперь он делит первое место с Нью-Йорком. Как написал РБК, так произошло, в том числе, из-за выхода Великобритании из ЕС. Часть корпораций после этого перенесли свои штаб-квартиры за пределы Евросоюза. Также многие организации стали выбирать листинг на биржах в Соединенных Штатах вместо Лондонской биржи.