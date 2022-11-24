Мир 24 ноября 2022, 18:54 Финансист Рыков объяснил, почему ЕС ослабляет действие санкций на поставки российской нефти ЕС ослабляет действие санкций, чтобы обойти энергетический кризис — финансист Рыков

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Европейский союз ослабил санкции в отношении поставок российской нефти. Такая мера принята для того, чтобы обойти энергетический кризис, об этом kp.ru сообщил заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.

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Отмечается, что намеки на ограничение и послабление санкционного давления были изначально — Евросоюз ввел санкции очень стремительно. Также введение санкций совсем не учитывали произошедшие последствия. Кроме того, эксперт отметил, что мгновенно разрушить энергетическую связь невозможно.

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