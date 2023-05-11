Мир 11 мая 2023, 12:56 Финансист Лосев заявил, что дефолт в США приведет к обвалу финансовых рынков

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Если в США произойдет дефолт, то это отразится на всех финансовых рынках. Такими предположениям с сайтом телеканала «Звезда» поделился член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

«В случае технического дефолта в США все станут несчастливыми и будут несчастливы по-своему, потому что в Соединенных Штатах это обвал финансовых рынков, обвал фондового рынка, резкий рост безработицы, ожидается падение экономики на шесть процентов, количество безработных вырастет на пять миллионов и так далее», — сказал эксперт.

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Однако он подчеркнул, что для России последствия будут минимальным. Более того, экономические проблемы в США сократят их поддержку Украины, что, несомненно, пойдет на пользу СВО. Но остальные страны, которые находятся в тесной связи со американскими компаниями, также ощутят на себе серьезные экономические последствия.

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