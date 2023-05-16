Мир 16 мая 2023, 16:20 Финансист Лосев: возможный дефолт в США обернется глобальным экономическим кризисом

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Финансист Александр Лосев в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что возможных дефолт в Соединенных Штатах может обернуться экономическим кризисом. Причем начнется он первым делом в самой стране.

«Он сначала начнется в США, потому что невозможность продолжать финансирование программ поставит под сомнение сам американский долг, невозможность платить по нему тем более. Американские долги станут токсичными», — считает эксперт.

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Лоев предположил, что уровень безработицы в США вырастет до 8,5-10 миллионов человек, а фондовые рынки могут обвалиться до 50%.

Для стран БРИКС, по его словам, напротив, открываются новые возможности. Будет переход на национальные валюты, что повысит экономический суверенитет этих стран, резюмировал финансист.