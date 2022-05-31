Финансист Калугин объяснил, как скажется шестой пакет санкций ЕС на российской экономике

Страны ЕС уже месяц не могут согласовать между собой шестой пакет санкций против России. Когда санкции наконец вступят в силу, они вряд ли существенно ударят по рублю или российскому бюджету, рассказал «ФедералПресс» экономист, финансист Виталий Калугин.

«Установившийся сейчас рубль не рухнет, потому что эмбарго после шестого пакета санкций не будет введено одномоментно, оно растянется до нового года, может, чуть пораньше. До этого момента, скорее всего, после объявления [о новых санкциях], повысятся цены на нефть и на газ», — сказал эксперт.

При этом высокие цены на нефть на мировом рынке компенсируют сокращение экспорта российской нефти, которое последует в случае, если ЕС все же согласует эмбарго. Многие страны продолжат закупать нефть и нефтепродукты из России, поскольку альтернатив практически нет, поэтому российский бюджет вряд ли сильно пострадает, считает экономист.