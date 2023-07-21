Мир 21 июля 2023, 18:42 Финансист Юшков назвал утопией появление газопровода между Израилем и Турцией

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Израиль не заменит Россию на газовом рынке. Таким мнением поделился эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, страна обладает куда меньшими запасами газа. К примеру, Россия поставляла около 160 млрд кубов газа в год только по трубопроводам. Количество добываемого в Израиле газа на порядок меньше.

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«Я думаю, что Турция и Израиль вряд ли о чем-то договорятся в плане сотрудничества по газу», — отметил Юшков.