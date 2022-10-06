Финансист Белогорьев: введение потолка цен на российскую нефть будет иметь печальные последствия | 360°

Мир 06 октября 2022, 19:52 Поделиться Telegram

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Viber Финансист Белогорьев: введение потолка цен на российскую нефть будет иметь печальные последствия

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ОПЕК+ приняла решение установить потолок цен на российскую нефть, однако это решение противоречит основам рыночного товарообмена и больно ударит по всей мировой торговле. Об этом в интервью для сайта телеканала «Звезда» рассказал заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Решение отразится на всем мировом рынке, а не только на торговле нефтью.

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«По сути, речь идет о создании картеля покупателей нефти, чего никогда в истории до этого не было», — пояснил эксперт.

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Потолок цен вводится не только для того, чтобы снизить доходы РФ, но и для уменьшения мировых цен на нефть. Это нужно США, в преддверии выборов администрация президента Джо Байдена рассчитывает сбить цены ниже 90 долларов за баррель и закрепить их на уровне около 80-85 долларов. Но решение ОПЕК+ ограничить добычу на два миллиона баррелей в сутки помешает этой политике.

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