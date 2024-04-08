08 апреля 2024, 15:33
Финансист Аитов рассказал о создании российскими компаниями квази-платежных систем для обхода проблем с расчетами
Крупные российские компании давно создали квази-платежные системы для обхода проблем с трансграничными платежами. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.
Ранее СМИ писали, что сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель.
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Аитов назвал возникшие задержки платежей со стороны казахстанских банков демонстрацией того, что Казахстан затрудняет работу российским компаниям. Все это, как пояснил финансист, отражает геополитическую ситуацию.
Казахстан
Банки
Россия
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