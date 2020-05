Financial Times опубликовала ответ посла России на статью о COVID-19

Британская газета Financial Times (FT) опубликовала письмо российского посла в Великобритании Андрея Келина по поводу публикации издания о смертности пациентов с COVID-19 в России.

В опубликованном газетой письме российский посол выражает несогласие с тем, как издание освещает усилия России в борьбе с пандемией коронавируса.

«Судя по вашим сообщениям, ответ России заключается в том, чтобы манипулировать цифрами у себя дома и распространять дезинформацию за рубежом в то время, как правительство действует неэффективно, а у врачей нет надлежащей защиты. Эта искаженная картина требует опровержения», — приводит РИА «Новости» выдержку из письма посла. Келин добавил, что даже по самым пессимистичным оценкам, показатели РФ одни из лучших среди всех ведущих стран по возможностям системы здравоохранения и уровню смертности.

Российский посол назвал Россию «примером прозрачности», напомнив при этом о регулярных брифингах правительства и публикациях главных врачей больниц в социальных сетях.

Кроме того, уровень смертности от COVID-19 в России в 7,6 раз ниже, чем в среднем в мире, заметил Келин. Он также добавил, что для читателей издания было бы полезней, если бы журналисты стремились проанализировать российские успехи.

Американские издания The New York Times и Financial Times ранее опубликовали материал, в котором заявили о якобы заниженном числе умерших пациентов с COVID-19 в России.

Российские дипломаты объявили опубликованные материалы медиакорпорации фейком и антироссийской пропагандой и указали на нарушение принципов журналистики — авторы публикаций не привели точку зрения российской стороны.