Список европейских стран, отказавшихся платить за российский газ в рублях, пополнила Финляндия. Она присоединилась к ранее не погасившим оплату прошлых поставок Болгарии и Польше. По оценке политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, страны опасаются наказания Еврокомиссии, которая считает открытие рублевого счета в Газпромбанке нарушением санкций. Далее — прямая речь собеседника «360».

На сегодняшний день у стран Европейского союза нет никакой возможности полностью обойтись без российского газа. Они могут только сократить его потребление. Некоторые страны, такие как Финляндия, они на 100% зависят от поставок газа из России. Какие у них существуют возможности? Использовать сжиженный природный газ. Подгонять, если нет наземных терминалов по приему и регазификации сжиженного газа, плавучие терминалы и каким-то образом решать проблемы.

Но пока связка между «Газпромом» и европейскими потребителями сохранится еще лет на пять-семь. Потом ситуация может поменяться. В первую очередь за счет строительства на побережье Европы новых приемных терминалов для сжиженного газа и снижения потребления.

Болгария в год потребляет всего три миллиарда кубов. Это небольшой объем. Она создала себе альтернативу и просто не успела ею воспользоваться. В стране примерно с середины июля заработает так называемый интерконнектор «Греция — Болгария». Они смогут оттуда получать дополнительный газ.

Германия оказалась в более сложной ситуации. Ей сейчас придется выбирать: или остановить всю тяжелую основную промышленность на полгода — и тогда появится возможность заполнить газовые хранилища на зиму. Или наоборот: оставить работающую промышленность, но тогда не запасти газа на зиму и рисковать замерзнуть в случае серьезных холодов. Тяжелейший выбор.

Лучше всего, конечно, делать и то и другое. Разумная развязка есть. В новой схеме оплаты, которую предложили Европейцам, «Газпром» и наше правительство пошли на компромиссную формулу.

Охота за рублями

Сначала говорили, что сами европейские компании, покупающие газ, должны завести валюту на счета в Газпромбанке и потом сами отправиться на Московскую биржу, купить там рубли, зачислить их на свой счет и уже с него платить. Это было радикальное требование, которое предполагало массовый выход компаний на валютную биржу и их охоту за рублями. Достаточно рискованную, потому что курс нашей валюты достаточно волатилен. Но сейчас этого всего не требуется.

Надо зайти с валютой на свой же счет в Газпромбанке. Но единственное, что не нравится европейским компаниям и Еврокомиссии, что нужно кроме валютного счета еще открыть и рублевый счет. Перекидывать деньги из европейских валют в рубли должен уже Газпромбанк по поручению правообладателя. То есть с них сняли эту обязанность.

Но даже сам факт открытия рублевого счета не нравится Еврокомиссии. Открыли рублевый счет в Газпромбанке — значит, нарушили санкции и можете получить по полной программе. Вот эта якобы неразрешимая проблема, которую сами же создали наши европейские партнеры, она решаема. Вступить в диалог с Газпромбанком и «Газпромом», найти разумную развязку, которая позволит сохранить лицо обеим сторонам, но все же проводить платеж так, как требуется, и все будет в порядке.

Финальный платеж — в рублях

Это не каприз «Газпрома». Это попытка сделать так, чтобы финальный платеж был именно в рублях. Дело в том, что пока деньги присутствуют в валютах, в долларах и евро, на счетах в Газпромбанке — они собственность зарубежных иностранных компаний, их нельзя арестовать. Если валюта станет собственностью российской стороны, то ее произвольно можно заморозить. Это риск, который создан не «Газпромом», а теми, кто наложил санкции. Отсюда и требование: вы сначала точно в рубли переведите. Их-то вы точно уже не заморозите.

Это вынужденная оборона тех денег, которые крайне необходимы российскому бюджету. Можно ли здесь какой-то выход найти? Можно. Нет здесь никаких препятствий. Нужно просто перейти к рациональному диалогу на эту тему.