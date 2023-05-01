Мир 01 мая 2023, 12:52 Финальная фаза бригадного тактического учения войск началась в Белоруссии Минобороны Белоруссии: началась финальная фаза тактических учений войск Министерство обороны Республики Беларусь

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Войска Западного оперативного командования участвуют в финальной фазе тактического учения в рамках проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

«В розыгрыше эпизодов задействованы все подразделения бригады», — передали в министерстве.

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За ходом учений наблюдают министр обороны республики генерал-лейтенант Виктор Хренин, помощник министра обороны по идеологической работе в ВС — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Республики Беларусь генерал-майор Леонид Касинский, а также представители государственного секретариата Совета безопасности Белоруссии.

Ранее «360» писал, что Белоруссия продолжит взаимодействие с ООН по вопросам международной продовольственной безопасности. Подтверждение дал президент страны Александр Лукашенко.