Фильтры системы очистки воды на АЭС «Фукусима-1» оказались повреждены

Фильтры в системе очистки радиоактивной воды ALPS на японской АЭС «Фукусима-1» оказались поврежденными. Они должны защищать от утечек воды из системы.

Поврежденными оказались 24 из 25 фильтров. Первая неисправность была обнаружена в конце августа. Проверки показали, что практически все фильтры вышли из строя. Об этом сообщил телеканал NHK.

При этом оператор станции Tokyo Electric Power пока не обнаружил конкретных случаев утечки воды с содержанием радиоактивных частиц из системы ALPS.

Аналогичные повреждения фильтров на станции происходили два года назад. Их поменяли, а причину выхода из строя устройств не выяснили. На этот раз повреждения обнаружили во время посещения представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые должны были оценить планы Японии сбросить воду в океан в связи с нехваткой мощностей для ее хранения.

В апреле этого года правительство Японии заявило, что планирует сливать значительные объемы воды с аварийной станции «Фукусима-1». Они утверждали, что вода практически очищена от радиоактивных веществ, в ней остался тритий. Но к моменту сброса воды они обещали довести его содержание до одной сороковой от нормы безопасности.

Сейчас на АЭС скопилось более 1,25 миллиона тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет.