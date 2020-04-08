Философ: есть две проблемы человечества пострашнее пандемии

Американский лингвист и философ Ноам Хомский рассказал, что после пандемии цивилизации придется решать две глобальные проблемы. Это угроза ядерной войны и глобальное потепление.

В беседе с телеканалом греческой партии МЕРА25 Хомский заявил, что последствия от пандемии будут серьезными, но кризис будет временным.

«Перед нами стоят две огромные угрозы, которые намного хуже, чем все, что происходило в истории человечества. Одна — это растущая угроза ядерной войны, а другая, конечно, растущая угроза глобального потепления», — рассказал философ.

Он подчеркнул, если не предотвратить их, человечеству придет конец.

Хомский считает, для того чтобы справиться с кризисом от коронавируса потребуется что-то вроде военной мобилизации. В результате преодоления кризиса появятся два пути развития. Это либо крайне авторитарные и насильственные государства, либо произойдет радикальная перестройка общества, на первом месте которого будет не личная выгода, а человеческие потребности.

Ранее «360» публиковал динамику коронавируса в мире. Даже по самым оптимистичным прогнозам пандемия не закончится раньше лета.

Всего в мире почти полтора миллиона человек заражено коронавирусом. 87 469 из них погибли, по данным института Хопкинса.