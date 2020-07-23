Фильм «Земляне» набрал популярность после захвата заложников в Луцке

Статья на Википедии с описанием фильма «Земляне» за один день получила больше просмотров, чем за пять лет существования. В день захвата заложников ее просмотрели 27 тысяч раз.

Об этом сообщила пресс-служба «Украинской Википедии».

«Со вчерашнего дня статья о фильме „Земляне“ на пике популярности Википедии на украинском языке. 21 июля ее посмотрели почти 27 000 раз!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что описание фильма создано в 2015 году. За все пять лет ее просмотрели в три раза меньше, чем 21 июля.

Фильм «Земляне» выпущен в 2005 году. Он повествует о проблеме использования животных для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Режиссером картины стал зоозащитник Шон Монсон. Озвучил фильм Хоакин Феникс. Автором саундтрека стал Моби.

21 июля в украинском городе Луцк мужчина захватил автобус с заложниками. Одним из его требованил было, чтобы президент Владимир Зеленский записал ролик со словами «Фильм „Земляне“ 2005 года — смотреть всем». Зеленский выполнил его требования и захватчик освободил несколько человек. Спустя некоторое время несколько силовики его обезвредили. Погибших и пострадавших нет.