Мир 01 мая 2023, 15:59 Фильм вселенной DC о темнокожем Супермене еще может выйти Gizmodo: Джеймс Ганн подтвердил, что фильм о темнокожем Супермене еще может выйти Pxhere

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Американский кинорежиссер Джеймс Ганн написал сценарий и готовится снять свой фильм про Супермена, который станет частью новой киновселенной DC. Об этом написал сайт Gizmodo.

«Ганн готовится выпустить „Стражей Галактики. Часть 3“ — его последний фильм для Marvel Studios на следующей неделе, а затем полностью посвятить себя не только режиссуре „Супермен: Наследие“, но и формированию вселенной DC в целом», — сообщил портал.

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Ганн подтвердил, что несмотря на то, что фильм про темнокожего супергероя не вышел, его все еще нельзя списывать со счетов.

«Мой фильм о Супермене и этот фильм совершенно не связаны. Я знаю, что Шанталь Нонг, исполнительный директор этого проекта, очень воодушевлена <...> Это будет сказка из других миров, как Джокер», — поделился он.

Место исполнителя главной роли — Супермена — все еще вакантно, писал сайт Kinonews. Пока фильм находится еще на самых ранних стадия производства, но у Ганна уже есть представления о человеке, который сыграет нового персонажа.