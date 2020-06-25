Фильм «Унесенные ветром» вернут на HBO Max, но с разъяснением профессора

Оскароносный фильм «Унесенные ветром», в котором темнокожие рабы — одни из главных героев, снова будет доступен на стриминговой платформе HBO Max. Теперь посмотреть его можно будет только с дисклеймером и разъяснением профессора.

Как пишет издание Hollywood Reporter, теперь перед просмотром картины зрители увидят дисклеймер и толкование профессором Чикагского университета кинематографии Жаклин Стюарт сути этой истории. Стюарт расскажет, что темнокожих персонажей в ленте изобразили недостоверно, и сам фильм из-за стереотипов не раз критиковали.

Зрителей предупредят, что просмотр «Унесенных ветром» может быть для кого-то болезненным. Вернуть фильм на платформу решили, потому что это голливудская классика. Лента может заставить зрителей задуматься о своих ценностях, истории Голливуда и о том, как поп-культура трактует историю.

Ранее «Унесенные ветром» убрали с HBO Мах на фоне масштабных протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Его убил белый полицейский. Сначала на улицы вышли протестовать против расизма жители Миннеаполиса.

Их поддержали люди в десятках крупных американских городах. Протесты переросли в массовые беспорядки и погромы. На помощь к полицейским пришли бойцы Национальной гвардии Соединенных Штатов.