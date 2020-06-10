Фильм «Унесенные ветром» пропал из HBO Max из-за темы рабства

Стриминговая платформа HBO Max удалила фильм «Унесенные ветром». Картину решили убрать из-за присутствующей в ней темы рабства и происходящих в США беспорядков.

Фильм «Унесенные ветром» уже не раз критиковали из-за романтизации рабства, сообщил Wall Street Journal. Теперь его решили убрать из библиотеки американской платформы HBO Max. Картину могут вернуть для просмотра, но с пометкой, что фильм содержит «противоречивые темы».

«Унесенные ветром» сняли еще в 1939 году. Сюжет разворачивается во времена событий Гражданской войны. Главная героиня Скарлетт О’Хара пытается выжить в непростых условиях и найти свою любовь. Фильм восемь раз получал премию «Оскар», а Хэтти Макдэниел стала первой темнокожей актрисой, получившей эту награду.

Но «Унесенные ветром» стал не единственной картиной, которую решили не показывать зрителям. Телеканал Paramount Network не стал включать в программу сериал «Полицейские» (Cops). Новый сезон должен был начаться 15 июня. От сериала отказались из-за протестов в США и критики, что в картине создали «унижающее человеческое достоинство изображение чернокожих американцев».

Массовые протесты и погромы начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина скончался после жесткого задержания полицейскими. В некоторых городах ситуацию удалось стабилизировать, а где-то митинги продолжаются до сих пор.