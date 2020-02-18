Фильм с Зеленским запретили на Украине
На Украине запретили показ и распространение комедии «Восемь первых свиданий», где главную роль исполнил глава государства Владимир Зеленский, передает «Интерфакс».
«Газета.ru» напомнила, что Зеленский также выступил продюсером и сценаристом фильма. Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило комедию из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава. По данным издания, она включена в перечень лиц, которые создают угрозу для национальной безопасности Незалежной.