Фильм с Зеленским запретили на Украине

«Газета.ru» напомнила, что Зеленский также выступил продюсером и сценаристом фильма. Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило комедию из-за того, что там снималась российская актриса Екатерина Варнава. По данным издания, она включена в перечень лиц, которые создают угрозу для национальной безопасности Незалежной.