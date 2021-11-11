Фильм с Зеленским запретили на Украине

Государственное агентство Украины по вопросам кино с 2015 года не выдает прокатное удостоверение российской комедии «Ржевский против Наполеона», в которой сыграл Владимир Зеленский. Но причина запрета проката в том, что в фильме участвует юморист Юрий Гальцев, который был включен в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины.

Фильм был снят режиссером Марюсом Вайсбергом. Зеленский сыграл в нем Наполеона. Все дистрибьюторы, которые обращались к Госкино Украины за прокатным удостоверением, получали отказ начиная с октября 2015 года, сообщила газета «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Гальцев, из-за которого запрещен прокат фильма, 6 октября 2015 года был включен в черный список, фигуранты которого, по мнению властей Украины, создают угрозу нацбезопасности страны.

«Ржевский против Наполеона» не единственный фильм, который запретили на Украине. По действующему закону «О кинематографии» на Украине не разрешены и другие картины с участием актеров из черного списка.

Комедия, в которой Зеленский сыграл Наполеона, вышла в 2012 году. Он не только исполнил роль французского императора, но и продюсировал фильм. В создании ленты принимали участие и его коллеги из студии «95 квартал». Среди них Сергей Шефир. Сейчас он занимает пост первого помощника президента Украины.