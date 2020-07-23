Фильм Mortal Kombat не уступит по уровню насилия игре
Льюис Тан, актер фильма, снятого по игре «Mortal Kombat», рассказал о том, как проходили съемки, и чего ждать зрителям от новой картины. По его словам, уровень жестокости не уступит оригиналу. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
По словам Тана, на съемках были дни, когда он испытывал реальное отвращение.
«Я не шучу. Авторы не сдерживали себя», — прокомментировал он.
Пока сюжет фильма окутан тайной. Ожидается, что в фильме появятся такие культовые персонажи, как Скорпион, Джонни Кейдж и Райден. Съемки уже завершились.
Выход фильма запланирован на 15 января 2021 года.