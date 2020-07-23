Фильм Mortal Kombat не уступит по уровню насилия игре

По словам Тана, на съемках были дни, когда он испытывал реальное отвращение.

«Я не шучу. Авторы не сдерживали себя», — прокомментировал он.

Пока сюжет фильма окутан тайной. Ожидается, что в фильме появятся такие культовые персонажи, как Скорпион, Джонни Кейдж и Райден. Съемки уже завершились.

Выход фильма запланирован на 15 января 2021 года.