Картина идет 50 минут, большая часть времени посвящена Украине. Рассказывается о роли экс-президента США Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича. Кроме того авторы рассказали о стрельбе на майдане и связях бывшего американского вице-президента США Джо Байдена с деятельностью компании Burisma.

Сообщается, что в фильме рассказывают и о 45 «грузинских снайперах». Их вербовкой для майдана занимался соратник тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили.