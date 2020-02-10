Фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» показали в Америке
Американский канал показал документальный фильм «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства». Его снял Майкл Капуто, бывший советник президента США Дональда Трампа. Об этом написал сайт «Известия» со ссылкой на зарубежное издание.
Картина идет 50 минут, большая часть времени посвящена Украине. Рассказывается о роли экс-президента США Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича. Кроме того авторы рассказали о стрельбе на майдане и связях бывшего американского вице-президента США Джо Байдена с деятельностью компании Burisma.
Сообщается, что в фильме рассказывают и о 45 «грузинских снайперах». Их вербовкой для майдана занимался соратник тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили Мамука Мамулашвили.