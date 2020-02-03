Парковку рядом с торговым центром в Техасе заполонили птицы. Они расселись на дороге, машинах, электропроводах и деревьях. Кадры птичьего нашествия появились в Сети.

Ролики, героями которых стали сотни, если не тысячи птиц, опубликованы в Twitter. При этом людей призывают к терпению и отмечают, что ничего необычного здесь нет.

«Это называется природа зимой. Они мигрируют», — заметили в комментариях к публикации.

«Кажется, эти птицы повсюду. Их тысячи и тысячи», — заметила за кадром автор одного из роликов.

Телеканал ABC News заметил, что все происходило словно в фильме Альфреда Хичкока «Птицы».

«В Техасе много перелетных птиц. Они летят над заливом и приземляются на суше. Именно так и выглядит миграция», — пытались успокоить испуганных пользователей более прагматичные комментаторы, когда это явление вызвало настоящий ужас.