Мир 03 апреля 2023, 07:27 Филиппо заявил, что решением снизить добычу нефти ОПЕК+ унизила главу Минфина Франции Политик Филиппо: решение ОПЕК+ снизить добычу нефти — удар для главы Минфина Франции Мэра РИА «Новости»

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Решение стран ОПЕК+, в частности России, уменьшить добычу нефти стало ударом для главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра. Такое заявление на своей станице в Twitter сделал французский политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Бруно Ле Мэр, который должен был „обрушить российскую экономику“, получил новую пощечину! Прямо сейчас Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Ирак и Кувейт объявляют о скоординированном сокращении добычи нефти!» — написал он.

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Ранее страны ОПЕК+, в том числе Россия, сообщили, что добровольно идут на сокращение добычи нефти до конца года. Для Саудовской Аравии и РФ данный показатель составит 500 тысяч баррелей в сутки, для Казахстана — 78 тысяч баррелей.

Также аналогичные действия предпримут Ирак (на 211 тысяч баррелей), ОАЭ (на 144 тысячи баррелей в сутки), Кувейт (на 128 тысяч баррелей), Алжир (на 48 тысяч баррелей), Оман (на 40 тысяч баррелей). Ле Мэр в феврале 2023 года выступал за ужесточение антироссийских санкций, посчитав их в долгосрочной перспективе эффективными. Об этом напомнило РИА «Новости».