Мир 12 марта 2024, 07:37 Филиппо спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа Политик Филиппо: победа Трампа приведет к сбою в планах Евросоюза РИА «Новости»

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Если республиканец Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, то это приведет к сбою «в стратегическом планировании» Евросоюза, поскольку Брюссель полностью подчинен Вашингтону. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо. Его слова привело РИА «Новости».

Филиппо указал, что ЕС не сможет «синхронизироваться» с США, ведь западное государство перейдет «в лагерь плохих». Несмотря на намерения Трампа выйти из НАТО, это не означает отказ американских властей от влияния на Европу.

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По его мнению, это объясняется разными финансовыми возможностями США и ЕС. Все это скажется на долгосрочных планах блока, подытожил французский политик.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что Трамп пытается сделать все ради победы на выборах. Поэтому он готов делать громкие заявления, в том числе об Украине и НАТО.