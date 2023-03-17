Мир 17 марта 2023, 08:24 Филиппо сделал прогноз о приходе на российский рынок компаний из США Лидер партии «Патриоты» Филиппо: европейцев на российском рынке могут заменить Китай и США РИА «Новости»

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Россия в свете антисанкционного давления может стать еще более самодостаточной, чем раньше, заявил РИА «Новости» лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, место ушедших европейских компаний могут занять Китай и даже США.

«Китай придет на [российский] рынок. История учит нас тому, что это могут быть и американцы, ведь они невероятно циничны», — сказал Филиппо.

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Он напомнил, что такая ситуация ранее произошла с Ираном. Из-за санкций многие европейские и французские компании покинули эту страну, а спустя несколько лет их заменили американские фирмы.

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«Так что это будут не только китайцы. США наверняка воспользуются ситуацией», — выразил уверенность политик.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что страна, столкнувшись с новыми вызовами, начинает работать только более эффективно. Это дает импульсы для развития экономики и других сфер. Накануне он обратил внимание, что в Европе уровень инфляции по итогам марта будет выше, чем в РФ.