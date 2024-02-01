Мир 01 февраля 2024, 09:43 Филиппо раскритиковал СМИ за идею изъять деньги французов в пользу Киева Филиппо назвал безумием идею использовать средства французов для помощи Украине Alexis Sciard / Global Look Press

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Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на идею, высказанную журналистом Le Monde об использовании средств граждан Франции для их последующей передачи Украине. Об этом политик написал в соцсети X.

Издание упомянуло, что одним из способов продолжить поддержку Киева является привлечение сбережений французов для создания «Фонда помощи Украине». Филиппо назвал статью «бредовой».

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«В статье говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины», — заявил он.

По мнению Филиппо, это абсолютно бредовая идея, которая означала бы финансирование президента Украины Владимира Зеленского, а также блока НАТО. Политик подчеркнул, что посягать на личные средства граждан недопустимо.

Политик неоднократно выступал за отказ от отправки вооружений и боеприпасов на Украину. Он призывал решить украинский конфликт мирным путем.