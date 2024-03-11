Мир 11 марта 2024, 09:55 Филиппо объяснил идею Макрона о ядерном зонтике Евросоюза Филиппо: ядерный зонтик ЕС позволит Франции применять арсенал без угрозы Aurelien Morissard / Global Look Press

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Идея ядерного зонтика Евросоюза может привести к применению ядерного оружия Франции другими странами, даже если Парижу ничто не угрожает. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, комментируя слова президента Эммануэля Макрона. Его процитировало РИА «Новости».

Макрон заявил, что Франция несет ответственность за защиту Евросоюза. Это касается использования французского потенциала сдерживания. Филиппо считает, что Макрон фактически предложил дать другим странам доступ к ядерному оружию.

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«То, что он говорит, означает, что если завтра Польша будет воевать с Россией, то она сможет пользоваться ядерным оружием, в то время как мы не находимся в опасности», — пояснил французский политик.

Он также указал на возможность присоединения Украины к Евросоюзу, что не исключает темы о доступе страны к ядерному арсеналу. Филиппо назвал это «полным безумием».

По его мнению, на Францию давит Германия, которая хотела бы заполучить французское ядерное оружие. Немецкие власти даже готовы финансировать его, чтобы в будущем занять место среди постоянных членов Совбеза ООН, подытожил Филиппо.

Ранее в МИД Франции заявили, что ЕС должен активно поддерживать Украину и разговаривать с Россией на языке «баланса сил».