Филиппины заказали два корабля для ВМС у Южной Кореи

Филиппины купят у Южной Кореи два корабля для модернизации ВМС из-за «разногласий с Китаем в Южно-Китайском море». Об этом сообщил RT со ссылкой на Philstar.

Корабли построит корейская компания Hyundai Heavy Industries. Предполагается, что корветы обойдутся Филиппинам в 556 миллионов долларов.

«Этот проект предоставит ВМС Филиппин два современных корвета, способных выполнять противокорабельные, противолодочные и противовоздушные задачи», — прокомментировал министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.