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    19 марта 2021, 06:32

    Филиппины будут применять вакцину «Спутник V» в экстренных случаях

    Екатерина Шамина

    Власти Филиппин одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Это четвертый препарат, который разрешено использовать на территории островного государства.

    Филиппины будут применять вакцину «Спутник V» в экстренных случаях

    «Известные и потенциальные преимущества вакцины „Спутник V“ перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», — заявил Reuters глава управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Роландо Энрике Доминго.

    До российской вакцины, в стране уже было одобрено использование препаратов от компаний Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinovac.

    На Филиппинах первый случай заражения коронавирусом зафиксировали 30 января 2020 года. За это время число заразившихся достигло боле 640 тысяч человек. Большая часть из них уже вылечилась — 561 тысяча человек. жертвами пандемии стали 12 887 человек.