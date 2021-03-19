Филиппины будут применять вакцину «Спутник V» в экстренных случаях

Власти Филиппин одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования. Это четвертый препарат, который разрешено использовать на территории островного государства.

«Известные и потенциальные преимущества вакцины „Спутник V“ перевешивают известные и потенциальные риски упомянутой вакцины», — заявил Reuters глава управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Роландо Энрике Доминго.

До российской вакцины, в стране уже было одобрено использование препаратов от компаний Pfizer, BioNTech, AstraZeneca и Sinovac.

На Филиппинах первый случай заражения коронавирусом зафиксировали 30 января 2020 года. За это время число заразившихся достигло боле 640 тысяч человек. Большая часть из них уже вылечилась — 561 тысяча человек. жертвами пандемии стали 12 887 человек.