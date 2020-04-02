Филиппинской полиции приказали стрелять на поражение в нарушителей карантина

Полиции на Филиппинах приказали стрелять в тех, кто создает проблемы в карантинных районах страны. Президент Филиппин Родриго Дутерте озвучил свой приказ во время выступления в эфире национального телевидения.

«Мой приказ полиции и военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, в которой люди набрасываются на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в них на поражение», — приводит слова Дутерте агентство France-Presse.

Лидер Филиппин добавил, что «стесняться не собирается», и что создающие проблемы на фоне эпидемии коронавируса «отправятся в могилу». Сами полицейские оправдали Дутерте и заявили, что он сделал такое эмоциональное и шокирующее заявление, чтобы призвать граждан соблюдать закон.

Накануне жители бедных кварталов Манилы вышли на улицы протестом. Они требовали от руководства Филиппин продовольствия в условиях карантина. С момента появления в Китае коронавирус подхватили 955 тысяч жителей Земли. От COVID-19 умерли 48 тысяч человек.