Филиппинский президент приедет в Россию в начале октября

ИА Nation News рассказало, что Дутерте намерен выступить на Валдайском форуме, который пройдет в Сочи. Он прочитает лекцию перед молодыми российскими дипломатами. О визите и планах президента Филиппин стало известно от представителя внешнеполитического ведомства страны Амелиты Акино. По данным информагентства, Россия и Филиппины подпишут ряд двусторонних соглашений в области науки, здравоохранения и культуры.