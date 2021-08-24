Филиппинский президент придумал, как остаться у власти после истечения полномочий

Филлипинский лидер Родриго Дутерте решил остаться у власти после того, как в следующем году истечет его президентский срок. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, глава государства принял предложение правящей партии баллотироваться в вице-президенты страны. Действующий сенатор Кристофер Го является возможным преемником Дутерте на посту президента. Уточняется, что на Филиппинах президентский срок ограничен шестью годами.