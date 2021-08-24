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    24 августа 2021, 22:34

    Филиппинский президент придумал, как остаться у власти после истечения полномочий

    Артур Блянихов

    Филлипинский лидер Родриго Дутерте решил остаться у власти после того, как в следующем году истечет его президентский срок. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    По данным издания, глава государства принял предложение правящей партии баллотироваться в вице-президенты страны. Действующий сенатор Кристофер Го является возможным преемником Дутерте на посту президента.

    Уточняется, что на Филиппинах президентский срок ограничен шестью годами.