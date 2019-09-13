Филиппинский крокодил съел подростка на глазах у его родственников

40-летний Пабло Танаин отправился на рыбалку вместе с двумя кузенами и 15-летним племянником. Подросток закинул сеть, зайдя в реку по пояс. В какой-то момент на мальчика набросился крокодил. Рептилия вцепилась в его затылок и начала терзать на глазах у родственников.

Танаин немедленно вызвал подмогу, когда осознал, что не справится с рептилией в одиночку. По его словам, хищник оказался слишком крупным, и он никак не могли помочь мальчику. С одними рыболовными снастями и сетями люди были бессильны против крокодила.

Прибывшая на место полиция нашла тело погибшего с одной уцелевшей рукой. Они предположили, что животное съело другие конечности. Местные власти до их пор не отыскали кровожадного хищника. Они напомнили жителям об опасности рыбалки в кишащих крокодилами реках.