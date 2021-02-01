Филиппинка использовала спящего мужа в качестве модели женской одежды

Жительница Филиппин Джослин Мэй Джазарено Кадай нашла способ, как конкурировать с крупными брендами, привлкать больше клиентов и выделиться из толпы. Она использует в качестве модели женской одежды, которую продает, спящего мужа.

Джо обнаружила, что ее муж спит в удобной позе для примерки одежды, поэтому она решила использовать его в качестве модели, демонстрируя новые вещи.

«Нет манекена? Нет проблем. Усилие — это ключ. Не может быть, чтобы жены не вносили свой вклад, верно?», — написала она в Facebook.

Она «заставляла» его носить брюки, платья, юбки и цветастые топы пока он спал, и фотографировала на протяжении всего процесса, который стал вирусным сразу же после того, как Джослин загрузила их на страницу своего магазина в Facebook. Многие владельцы небольших онлайн-магазинов также сфотографировали своих мужей, одетых в женскую одежду.

В период с 2023 по 2025 год Филиппины стремятся войти в топ-15 мировых экспортеров одежды. Среди стратегий достижения этой цели страна рассматривает борьбу с контрабандой и предоставление капитала, земли и грантовых стимулов.