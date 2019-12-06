Филиппинец убил женщину ради соуса из ее мозга
Обезглавленное тело женщины с оголенной грудью правоохранители нашли в паре километров от дома подозреваемого. Как рассказал филиппинец, он был пьян и голоден, поэтому себя не помнил. Когда женщина обратилась к нему на незнакомом языке, он разозлился, выхватил из-за пояса мачете и одним ударом обезглавил незнакомку.
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После жестокого убийства Багтонг завернул голову женщины в ее собственную майку: для этого ему пришлось раздеть мертвое тело. Голову он принес домой, из мозга сделал приправу для риса, а остатки головы бросил в мусор.
Там полиция и нашла остатки страшного пиршества каннибала. Свидетели рассказали, что видели Багтонга, который прогуливался с женщиной рядом с местом, где было найдено ее тело.
Безработный Багтонг отправлен под стражу. Его ждет психиатрическая экспертиза. Личность погибшей женщины до сих пор не установлена.