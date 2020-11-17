Филиппинец сделал 13-летнюю девочку своей пятой женой

На Филиппинах 13-летнюю девочку выдали замуж за 48-летнего фермера. Она стала его пятой женой. В семье жениха она будет заботиться о детях своего возраста.

Свадьбу сыграли 22 октября по мусульманскому обычаю, сообщила The Mirror. Девочку выдали замуж в городе Мамасапано региона Минданао.

Жених девочки, фермер Абдулрзак Ампатуан, заявил, что «счастлив, что нашел ее». Он добавил, что не планирует заводить с новой женой детей, пока ей не исполнится 20 лет.

До этого времени он отправит девочку в школу. Для невесты Ампатуан построил небольшой дом, в котором будет «проводить с ней время».

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 15% всех девочек на Филиппинах выходят замуж до того, как им исполняется 18 лет. Это более 726 тысяч несовершеннолетних невест в год.

В мусульманском регионе Минданао девочки могут выходить замуж с началом переходного возраста, мальчики — с 15 лет.