Филиппинец год проходил с лезвием ножа в груди

Филиппинец получил ножом в грудь от хулиганов и более года проходил с лезвием около легких. Об этом сообщил сайт Coconuts.

По данным сайта, 25-летний Кент Райан Томао приехал в город Кидапаван в январе прошлого года. Там у него произошел конфликт с подростками, которые ударили его ножом в грудь. Врач из местной больницы решил, что рана легкая, снимок делать не стал и зашил ее после осмотра.

Как рассказал Томао, место ранения начинало болеть во время похолодания. В марте 2021 года он снова обратился к медикам и сделал рентген. Оказалось, что возле легких застряло лезвие ножа. Чтобы удалить его, жертва нападения хочет снова поехать в Кидапаван. По мнению Томао, операцию должен сделать врач, который не заметил нож в его груди. Судится он ни с кем не собирается.

Ранее врачи Кемеровской детской областной клинической больницы показали коллекцию предметов, которые проглотили дети. Они собирали ее 15 лет. Монеты, пуговицы, скрепки и ключи доставали из желудков, кишечника и даже легких. В этой больнице каждый год оперируют около ста детей, которые проглотили инородные предметы.