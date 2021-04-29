Фигуры Байдена и Харрис появятся в Музее мадам Тюссо в США

В филиале Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке появятся восковые фигуры президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что обе фигуры намерены завершить через шесть месяцев. Работу над воссозданием ведет группа лондонских скульпторов. Экспозиция воссоздаст Овальный кабинет Белого дома. «Камала Харрис станет первым вице-президентом [США], который будет увековечен в Музее восковых фигур мадам Тюссо», — говорится в сообщении.