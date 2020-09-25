Фигурки советских солдат-мародеров начали выпускать в Польше

Специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков компания D-Day Miniature Studio, хостинг которой зарегистрирован в Польше, представила новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»). В ней красноармейцы представлены в виде мародеров.

На игрушки обратил внимание журналист Евгений Поддубный. Четыре фигурки масштабом 1:35 подписаны как "советские солдаты, Европа 1944—1944» и «советские грабители, Европа 1944—1944».

Вооруженные солдаты везут тачку с картинами, один несет в руки чемодан, другой надел на себя цилиндр и несколько галстуков, третий пьет что-то из бутылки, четвертый — поверх формы надел гражданскую одежду.

Помимо советских солдат, в серию вошли бойцы Waffen SS и фольксштурма, летчики люфтваффе, военнослужащие нескольких европейских стран.

«Четыре фигурки, советские солдаты, освободители Европы от фашизма, представлены компанией в виде мародеров, мол, злые советские варвары грабят добрых европейцев. Пропаганда, она такая. Она даже в фигурках», — написал Поддубный.

Компания D-Day Miniature Studio торгует игрушками в 15 странах мира. В том числе, в России. Набор солдат-мародеров стоит 75 евро (6816 рублей). Каждого можно купить отдельно.