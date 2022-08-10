Фигуристов Дробязко и Ванагаса лишили госнаград Литвы за участие в шоу Навки

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об исключении фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса из списка кавалеров ордена Гедиминаса пятой степени. Информация об этом есть на официальной странице президента в соцсети. Решение приняли в связи с выступлением фигуристов на ледовом шоу Татьяны Навки.

Дробязко и Ванагас — многократные чемпионы Литвы, представляли страну на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Пара удостоилась упомянутых наград в 2000 году, но, по мнению Науседы, «перечеркнула свои заслуги перед Литвой циничным актом участия в коммерческом мероприятии в Сочи».

Некоторые представители литовского сейма также предложили лишить Дробязко гражданства. Президент заявил о необходимости внести в закон изменения, которые позволят это сделать. Дробязко получила литовское гражданство в 1993 году.

Оба фигуриста продолжат выступать в шоу Навки, несмотря на реакцию на родине, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе мероприятия.