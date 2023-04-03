Мир 03 апреля 2023, 18:17 Фигурантам дела об атаке в Мачулищах может грозить смертная казнь — КГБ Белоруссии КГБ: фигурантам дела о теракте против российского самолета может грозить смертная казнь РИА «Новости»

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Фигурантам дела по факту диверсии против российского самолета на аэродроме Мачулищи в Белоруссии может грозить смертная казнь. Об этом рассказали в Комитете государственной безопасности страны, сообщил телеканал ОНТ.

Сейчас фигурантами этого уголовного дела являются порядка 30 человек. Сотрудники КГБ не исключают, что они могут быть причастными к организации атаки, которая координировалась западными спецслужбами. В связи с этим им предъявили обвинение по части 3 статьи 289 УК республики.

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«Максимальная санкция предусматривает наказание вплоть до смертной казни», — сказано в сообщении.

В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что правоохранители задержали более 20 человек, которые причастны к диверсии на белорусском аэродроме «Мачулищи». В тот же день задержанный на территории страны диверсант с украинским гражданством признался, что работал на СБУ.