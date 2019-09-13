Фигурант по делу об убийстве бойца ГРУ освобожден в Армении

В связи с истечением установленного законом срока в Армении был освобожден фигурант дела об убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина, произошедшего 1 июня 2019 года.

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Как сообщил «Спутник. Армения», судя по всему, речь идет о Гургене Оганяне. Об освобождении мужичны сообщила руководитель отдела по связям с общественностью армянской Генпрокуратуры Аревик Хачатрян. Но она не назвала его имени.

«Ранее взятый под арест один из разыскиваемых освобожден из-под стражи в связи с истечением срока, установленного уголовно-процессуальным кодексом», — сказала Хачатрян.

По имеющимся данным, Оганян улетел из России на следующий день после убийства спецназовца. Инцидент произошел 1 июня в поселке Красногорск Московской области. Белянкин был убит после того, как заступился за местного жителя, которого избивали несколько человек.

По этому делу было задержано и арестовано до 2 ноября девять человек. Все они вины своей не признают.