Фигурант по делу об убийстве бойца ГРУ освобожден в Армении
Отец убитого экс‐бойца ГРУ назвал закономерным арест еще одного фигуранта делаПодробнее
Как сообщил «Спутник. Армения», судя по всему, речь идет о Гургене Оганяне. Об освобождении мужичны сообщила руководитель отдела по связям с общественностью армянской Генпрокуратуры Аревик Хачатрян. Но она не назвала его имени.
«Ранее взятый под арест один из разыскиваемых освобожден из-под стражи в связи с истечением срока, установленного уголовно-процессуальным кодексом», — сказала Хачатрян.
По имеющимся данным, Оганян улетел из России на следующий день после убийства спецназовца. Инцидент произошел 1 июня в поселке Красногорск Московской области. Белянкин был убит после того, как заступился за местного жителя, которого избивали несколько человек.
По этому делу было задержано и арестовано до 2 ноября девять человек. Все они вины своей не признают.