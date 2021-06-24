Фестиваль в США закончился массовыми арестами. Он прошел с переломами, ножевыми ранениями и бревном в человеке

Музыкальный фестиваль RedneckRave в штате Кентукки завершился арестом 14 человек, перерезанным горлом и бревном, пронзившим живот человека. Обвинения в разнообразных преступлениях без задержания предъявили еще 34 посетителям мероприятия.

Фестиваль в Кентукки, который длился пять дней, организовал кантри-рэпер Джастин Тай, пообещав его участникам «грязь, музыку и хаос». В результате его посетили от семи до 21 тысячи человек. Об этом сообщило издание Vice со ссылкой на полицейский департамент округа Эдмонсон.

«В первой же машине мы нашли метамфетамин, марихуану и открытую бутылку с алкоголем. Потом мы встретили двоих посетителей с действующими ордерами на арест», — рассказал шериф округа Эдмонсон Шейн Дойл местному изданию Lexington Herald Leader.

Двое участников мероприятия подрались, в результате один перерезал горло другому, после сбежал. Полиция до сих пор не нашла подозреваемого. Другой посетитель, 29-летний житель Миссури Лансер Ходжес, пытался задушить свою девушку во время ссоры из-за пледа. Ему предъявили обвинения в удушении, угрозе жизни человека и бытовом насилии четвертой степени. Еще один участник фестиваля наехал на бревно на вездеходе. Дерево проткнуло дно машины и вонзилось мужчине в живот. Его доставили в ближайшую больницу на вертолете, где вытащили бревно.

Парамедики также выезжали на вызовы, не связанные с криминальной активностью: посетители жаловались на «сломанные кости, отрезанные и вывихнутые пальцы, рваные раны и интоксикацию».